В Лондоне почтили память евреев-солдат Второй мировой войны

На прошлой неделе впервые было отмечено, что еврейские солдаты из Палестины, воевавшие против нацистов в составе британской армии, поминались в рамках воскресных мероприятий памяти.

Как сообщает "Лехайм", в Вестминстерском аббатстве Лондона открылось Поле Памяти в знак признания британских солдат, павших в обеих мировых войнах. Еврейская группа пехотной бригады (еврейская бригада), единственная независимая еврейская воинская часть, боровшаяся с нацистской Германией в составе британской армии во время Второй мировой войны, также была отмечена специальным участком.

Поле Памяти было открыто принцем Гарри, и память 36 военнослужащих еврейской бригады из Палестины впервые была почтена таким образом. Поле состоит из трехсот небольших участков, каждый из которых посвящен определенной воинской части или ветеранской организации, небольшие колышки в виде креста или – с этого года – Звезды Давида стоят на поле и на них начертаны имена военнослужащих, погибших в битвах.

Включение в Поле Памяти памятника, посвященного погибшим членам еврейской бригады, было инициировано Яэль Дривер-Шамир – дочерью покойного генерала Шломо Шамира (Рабиновича), который в то время был командиром бригады от имени еврейских организаций в Палестине. Лави Мельман, студент факультета политологии Оксфордского университета, родом из Тель-Авива, Израиль, присутствовал на церемонии со своей семьей, чтобы почтить память своего двоюродного дедушки, сержанта Моше Мельмана, погибшего в бою в Италии 6 апреля 1945 года вместе с четырьмя другими солдатами, включая британского командующего еврейского происхождения лейтенанта Тони (Давида Антония) Ван-Гельдера. После церемонии состоялась первая встреча между семьями Мельмана и Ван-Гельдера. Обе семьи были впечатлены историей преждевременной кончины их родственников. Мельман сказал: «Мы считаем, что связь между еврейским народом Палестины и Великобританией имеет важное значение, и такие позитивные события следует признавать, особенно во время роста числа антисемитских высказываний британских политиков и турбулентности в двусторонних отношениях между Израилем и Великобританией».

Еврейская пехотная бригада была образована в 1944 году и состояла из 4500 солдат, 4000 из которых были добровольцами из подмандатной Палестины, которые присоединились к британской армии, чтобы помочь в борьбе с Германией. В общей сложности во время Второй мировой войны сражались около 40 000 палестинских евреев, 10% еврейского населения Палестины в то время.