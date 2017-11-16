В Луцке запретили проводить спектакль в синагоге

Волынская обладминистрация не разрешила луцкой общине «Хабад Любавич» провести в Большой хоральной синагоге Луцка театральный перформанс «Еврейский лабиринт». Об этом в Facebook написала организатор представления Мила Роспопа, сообщает проект "Еврейские новости".

Организаторы хотели провести спектакль 19 ноября в формате театра-лабиринта, который показывал бы историю еврейской общины Луцка со времени основания синагоги.

«Теперь мы будем делать представление не в синагоге. И это так странно. Потому что устное разрешение провести театр-лабиринт […] мы получили от начальника управления культуры Волынской ОГА еще на прошлой неделе. Тогда Валерий Дмитрук сказал только написать небольшое письмо-просьбу, чтобы все было официально. Сегодня в ответ на то письмо мы получили отказ», – написала Роспопа.

Власти не разрешили провести спектакль на основании аварийного состояния здания и предложили устроить перформанс в Волынском музыкально-драматическом театре. При этом синагогу используют как помещение для тренировок детского спортивного клуба «Динамо». В молитвенном зале устроен спортзал.

Большую хоральную синагогу Луцка построили в 1626 году. Это ренессансное здание с оборонной башней, расположенное на улице Данила Галицкого в историческом центре города. В 1942 году его частично разрушили, а в 1970-х годах восстановили.