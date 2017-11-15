В Польше на выставке впервые покажут документы о жизни евреев в Варшавском гетто

Документы заключенных Варшавского гетто, которые вошли в «Архив Рингельблюма», представят широкой публике впервые в новой экспозиции Еврейского исторического института в Варшаве. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Постоянная выставка под названием "То, что мы не смогли прокричать миру" откроется 16 ноября.

«Это одно из величайших еврейских сокровищ военного времени, рассказывающее о приближении смерти. Здесь собраны свидетельства людей, приговоренных умереть в следующие месяцы, недели или часы», – сказал куратор выставки Павель Спевак.

Подпольная группа «Ойнег Шабос» во главе с историком Эммануэлем Рингельблюм, который провел в Варшавском гетто два с половиной года, начала собирать принадлежавшие жителям Варшавского гетто предметы с 1940 года. Активисты хотели задокументировать жизнь в самом большом гетто оккупированной нацистами Европы. Здесь удерживались около 480 тысяч польских евреев.

Члены «Ойнег Шабос» собирали подпольные газеты и листовки, продуктовые талоны, открытки, аптечные рецепты, рукописи, рекламные буклеты и даже фантики от конфет. Они составляли подробные отчеты о количестве убитых нацистами и погибших от болезней в гетто и брали интервью у заключенных.

В 1942 году подпольные историки закопали архив в железных контейнерах и молочных бидонах. Почти все участники «Ойнег Шабос» погибли во время ликвидации Варшавского гетто, бежавшего из гетто Рингельблюма обнаружили и расстреляли. Выжить удалось только троим. ЮНЕСКО включило «Архив Рингельблюма» в список важнейших письменных документов «Память мира».

Еврейскому историческому институту понадобилось несколько десятилетий, чтобы подготовить архив к экспозиции. В «Архиве Рингельблюма» — около 6 тысяч документов на польском, идиш, иврите и немецком.