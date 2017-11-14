Старейшее еврейской кладбище Англии признали историческим памятником

Старейшее еврейское кладбище в Великобритании за пределами Лондона, датой основания которого считается 1744 год, получило статус исторического памятника II категории. Об этом сообщает журнал "Лехаим".

Старое еврейское кладбище в районе Плимут-Хоу было первоначально создано в саду одного из членов еврейской общины города, прежде чем оно расширилось путем серии покупок земли. Кладбище принадлежит синагоге Плимута, и на него можно попасть только через боковую дверь в опорной стене синагоги. Оно обычно закрыто для публики, и попасть на него можно только в рамках организованного тура. Многие из самых ранних надгробных надписей, которые в основном были написаны на иврите, были разрушены к моменту проведения исследований в 1930-х годах, но сохранился ряд надгробий относящихся к 1760-м годам. Исследования показывают, что самые ранние захоронения относятся к 1744 году, заявил Совет Плимута.

Советник Патрик Николсон, заместитель главы местного самоуправления, сказал, что многие из тех, кто здесь похоронен, работали на производствах, которые поддерживали Королевский флот, например, портными. Он сказал: «Я очень доволен внесением кладбища в этот список, особенно потому, что в решении было признано, что это одно из самых ранних еврейских кладбищ в стране. Это поразительное место, и оно помогает лучше раскрыть историю Плимута. У нас есть одно из старейших еврейских кладбищ, чтобы прославить нашу богатую историю».

Еврейская община Плимута отметила свой 250-летний юбилей в 2012 году, и ее синагога считается самой старой ашкеназской синагогой англоязычного мира.