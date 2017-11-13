В Иерусалиме голливудский киноактер Уилл Смит оставил записку в Стене плача

Голливудский киноактер Уилл Смит приехал в Иерусалим и посетил Стену плача. Он играет роль джинна в диснеевском фильме «Алладин», съемки которого проходят в долине Вади-Рам в Иордании. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со cсылкой на "Forward".

Смит в спортивном костюме и бейсболке пришел к Стене вместе со своей женой Джадой Пинкетт-Смит. Экскурсию по Иерусалиму для них провел гид Барнеа Селаван, сын которого выложил фото своего отца со звездой в Facebook.

В окружении телохранителей и папарацци Уилл Смит подошел к Стене плача, чтобы оставить записку в тот момент, когда там проходила бар-мицва 13-летнего Атира Коэна. Мальчик очень удивился и сказал репортерам, что не узнал актера. Уилл Смит сфотографировался с Атиром на фоне Стены.

Раввин Шмуэль Рабинович провел католика Уилла Смита и его супругу по тоннелю Стены плача, а затем показал Храм Гроба Господня.

В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он снимался в таких блокбастерах, как «Люди в черном», «День независимости», «Я, робот», «Я – легенда». Он получил «Оскар» за роль Мухаммеда Али в байовике 2001 года.