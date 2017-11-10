В США здание исторической синагоги продали под VIP-апартаменты

115-летнюю синагогу Бейт Абрахам в городе Оберн, штат Мэн, США, перестроят под жилой дом с десятью дорогими квартирами. Члены синагогальной общины продали здание застройщикам на прошлой неделе, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA.

В это воскресенье, 12 ноября, община посетит синагогу в последний раз. Находящийся в ней свиток Торы перенесут в соседнюю синагогу. Биму передадут в Национальный музей Мэна в Огасте.

В течение последних лет в синагоге Бейт Абрахам не было своего раввина. Ее открывали только на главные иудейские праздники, на три дня в году.

Здание из красного кирпича построила в 1902 году первая еврейская семья, приехавшая в Оберн.

Застройщик Олег Опальник утверждает, что сохранит исторический характер здания. «Я оставлю некоторые витражи. И все люстры тоже останутся. Хочу сохранить этот стиль. Мне старина нравится», – сказал он.