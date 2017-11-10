В США появится первый город ортодоксальных евреев

Жители города Монро в штате Нью-Йорк 7 ноября проголосовали на референдуме за отделение хасидского поселка Кирьяс-Джоэль. К 2020 году поселок станет отдельным городом – первым в США городом ортодоксальных иудеев, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA.

Город назовут Палм-Три в честь его основателя раби Йоэля Тейтельбаума – на английский его фамилия переводится как palm tree. Он основал поселок сатмарских хасидов в 1970-х годах. Сейчас в поселке, расположенном в полутора часах езды от Нью-Йорка, живут более 20 тысяч хасидов, которые говорят на идиш.

Потребность отделиться возникла из-за земельных споров между жителями Монро и хасидской общиной. Горожане предпочли решить спор с помощью голосования. Глава Кирьяс-Джоэля назвал результаты референдума историческими.