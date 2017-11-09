Археологи обнаружили самое большое средневековое еврейское кладбище в Италии

В Болонье обнаружили сотни могил, которые оказались самым большим средневековым еврейским кладбищем в Италии. Археологические раскопки проводились в 2012-2014 годах, но городские власти объявили о находке на пресс-конференции только 7 ноября, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA.

Во время раскопок археологи обнаружили 408 могил без надгробий, расположенных ровными рядами. Могилы были вырыты так, чтобы головы умерших обращались на запад. В некоторых могилах ученые нашли украшения из золота, серебра, бронзы, полудрагоценных камней и янтаря.

Кладбище расположено в районе улицы Орфео. На этом месте хоронили евреев с 1390-х годов. В 1569 году папа Пий V изгнал иудеев со всех подчиненных ему земель, кроме Рима и Анконы, а кладбище передал монастырю Петра Веронского. Понтифик разрешил монахиням монастыря «копать и как угодно распоряжаться телами, костями и останками мертвых; переделывать еврейские могилы, в том числе зарезервированные для живых; полностью удалять или соскабливать надписи и эпитафии на мраморе».

Археологи обнаружили, что 150 могил были осквернены. Главный раввин Болоньи Альберто Сермонета заявил, что найденные останки следует достойно перезахоронить.