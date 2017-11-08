В Берлине из мостовой неизвестные вытащили "камни преткновения", посвященные жертвам Холокоста

В берлинском районе Нойкельн неизвестные вандалы вытащили из мостовой как минимум 12 «камней преткновения». Эти мемориальные объекты, бетонные кубы с латунными табличками, - часть международного проекта художника Гюнтера Демнига, посвященного жертвам Холокоста, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Deutsche Welle".

Власти Берлина сообщили о инциденте 7 ноября.

Демниг считает, что похитители украли камни не ради металла, так как латунь дешевая. Полиция склоняется к тому, что воры руководствовались политическими мотивами.

Пресс-секретарь берлинского политика Фрица Фельгентроя сказал изданию, что за инцидентом, возможно, стоят ультраправые, которых в Нойкельне немало. Он напомнил, что 9 ноября - годовщина «Хрустальной ночи», которая фактически стала началом Холокоста.

Мемориальный проект Stolpersteine («Камни преткновения») включает 63 тысяч кубических бетонных камней, облицованных латунью. Они вмонтированы в улицы более 1200 городов мира перед домами, где жили жертвы нацизма. На металле выгравированы имена этих людей. За все 19 лет существования проекта было украдено около 600 камней.