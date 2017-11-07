Для Национальной библиотеки Израиля оцифруют коллекцию уникальных еврейских манускриптов

Хранящуюся в России коллекцию еврейских манускриптов Гинцбургов оцифруют для Национальной библиотеки Израиля. Важнейшие еврейские книги и рукописи станут доступными для исследователей, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post".

Книжную коллекцию еврейский финансист Евзель Гинцбург, живший в Российской империи, начал собирать в середине XIX века. Его дело продолжили сын Гораций и внук Давид. Особенно коллекцию пополнил Давид Гинцбург, который был видным ориенталистом, владел двадцатью языками, комментировал средневековые еврейские, арабские и персидские источники.

При СССР коллекцию Гинцбургов разделили на «еврейскую» и «нееврейскую» части, и последнюю распределили между разными библиотеками. «Еврейская» коллекция насчитывает более 7 тысяч книг, в том числе 2 тысяч рукописей и хранится в Российской государственной библиотеке.

Большая часть текстов датируется XIII-XVII веками. Среди них - средневековые манускрипты на иврите, идиш, арамейском, арабском и европейских языках, трактаты по астрономии, медицине и магии, молитвенные книги, тома еврейских философов, комментарии к Галахе, Талмуду и Каббале, караимские книги, в том числе переводы Танаха на иудео-татарский диалект.