Власти Израиля хотят перенести могилу рабби Нахмана из Умани

Вице-министр иностранных дел Израиля Ципи Хотовели поручила начать переговоры с властями Украины о возможности переноса останков рабби Нахмана из Умани в Израиль. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на радио "Галей Цахаль" и "The Jerusalem Post".

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает, что украинская сторона, вряд ли бы согласилась. «Это своего рода национальное достояние, которое ежегодно приносит миллионы долларов в государственный и городской бюджеты, а также в карманы уманчан», - заявил Долинский. В то же время он отметил, что перенос могилы поддерживают украинские националисты, они считают, что ежегодное паломничество хасидов повергает Умань в хаос.

Вопрос о переносе могилы рабби Нахмана поднимается не первый раз. В 2007 году канцелярия премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта вела с властями Украины переговоры о переносе могилы к 60-летию независимости Израиля.

Среди хасидов нет единого мнения насчет правильности этого решения. «Нелогично, что половина Израиля выезжает из страны во время каждого Рош Ха-Шана», - отметил рабби Арьех Липпо, который поддерживает инициативу переноса останков. Другая часть хасидов считает, что это противоречит завещанию самого рабби и тревожить прах умершего можно только в случае крайней необходимости.

Рабби Нахман из Брацлава - основатель брацлавского хасидизма - умер и был похоронен в Умани в 1810 году. В 1991 году президент Леонид Кравчук объявил могилу рабби Нахмана официальным Историко-культурным центром брацлавских хасидов. Каждый год на Рош Ха-Шана около 150 тысяч паломников приезжают в Украину к его могиле.

В декабре 2016 года неизвестные облили помещение, где находится могила, красной краской и подбросили в синагогу свиную голову со свастикой. Месяц назад МВД Украины заявило, что задержало подозреваемых в этом преступлении.