В Белоруси открылась синагога с репродукциями витражей Марка Шагала

В белорусском Витебске, родном городе Марка Шагала, открылась первая за сто лет синагога «Шатер Давида». Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA.

Синагога «Шатер Давида» расположена на улице Грибоедова, рядом с музеем Шагала. Новую витебскую синагогу украшают репродукции 12 витражей Шагала «Двенадцать колен Израилевых». Их оригиналы находятся в синагоге медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме.

В «Шатре Давида» установили единственную в Беларуси кошерную микву. В стены вмурованы камни из Иерусалима, а на некоторых кирпичах написаны имена меценатов, которые помогали отстраивать синагогу. В молельном зале помещается более 80 человек. В синагоге планируют открыть музей еврейской жизни.

В начале ХХ века евреи составляли около половины населения Витебска. Здесь действовали 64 синагоги, но после войны и Холокоста все они были разрушены. Новая синагога стала единственным иудейским молельным домом в Витебске. Сейчас в городе живет пара десятков евреев.