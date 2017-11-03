Верховный суд Израиля разрешил супермаркетам работать в шаббат

Верховный суд Израиля разрешил супермаркетам Тель-Авива оставаться открытыми в субботу, то есть в шаббат - священный для иудеев день отдыха.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету "The Jerusalem Post", Верховный суд страны отклонил апелляцию, поданную Ассоциацией торговцев и владельцев частных компаний с требованием к крупным сетевым магазинам, торгующим товарами первой необходимости, закрываться в субботу. По мнению истцов, продолжение супермаркетами работы в этот день противоречит законам Израиля и дает им незаконное преимущество в конкуренции с теми торговыми предприятиями, которые соблюдают шаббат.

Постановление суда вызвало бурную реакцию религиозных ортодоксов, поскольку в еврейской традиции суббота имеет особенное значение как напоминание и о сотворении мира, и об исходе евреев из Египта.

Субботние запреты для иудеев касаются четко оговоренных видов деятельности и уж точно не включают торговлю. Требования шаббата, как и другие религиозные установления, вызывают острую дискуссию потому, что отражают противоречия между ортодоксами и теми, кто добивается послаблений.