Во Львове во время строительных работ во дворе жилого дома обнаружили фрагмент мацевы

Во время строительных работ на окраине Львова в районе улицы Сыгнивка был извлечен осколок мацевы. Об этом сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Как сообщил неравнодушный львовянин, этот осколок с момента ремонта так и лежит в куче строительного мусора.

Сам дом, во дворе которого проводились строительные работы, предположительно был построен после 1945 года. Как осколок туда попал неизвестно, но вполне допустимо предположение, что в том месте, где проводился ремонт, есть еще осоколки мацев.

***Мацева (иврит - מצבה) - еврейское надгробие в форме вертикальной каменной плиты, иногда металлической или деревянной, с надписями на иврите и символическими рельефами, устанавливается на могиле для увековечения памяти умершего еврея.