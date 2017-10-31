В Индии предотвратили теракт в синагоге

Антитеррористическое подразделение полиции индийского штата Гуджарат задержало двух человек, подозреваемых в намерении совершить теракт в синагоге «Маген Авраам» крупнейшего города штаба Ахмадабада. Предполагается, что оба боевика принадлежат к организации «Исламское государство». Об этом сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на Il.land.

Под подозрение полиции эти люди попали в сентябре, когда пришли в синагогу, как предполагается, на разведку. Они не умели молиться и не хотели учиться, что зародило сомнения в посетителях синагоги. Местный раввин обратился в полицию, которая установила слежку за подозреваемыми после их повторного появления в синагоге.

После получения необходимых доказательств их террористической деятельности, оба подозреваемых были задержаны. Один – на рабочем месте, другой дома. Во время ареста у них изъяли все электронные приборы. Полиция установила, что обо общались с неустановленными людьми, находящимися на территории Сирии.

Полиция предполагает, что после совершения теракта, террористы намеревались бежать через Ямайку в Сирию и присоединиться к отрядам, воюющим на стороне «Исламского государства».