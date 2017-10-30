На Николаевщине высадили 127 деревьев в память о жертвах Холокоста

В селе Богдановка Николаевской области высадили Аллею памяти из 127 деревьев в память о Холокосте, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

В годы Второй мировой войны здесь находился концлагерь. С 21 декабря 1941 по 1 февраля 1942 года нацисты уничтожили там около 55 тысяч евреев из Румынии, Молдовы, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областей.

Выжить удалось только 127 людям. Один из выживших, Митя Быков, который сейчас живет в США, инициировал высадку Аллеи памяти.

Главный раввин Николаева и Николаевской области Шолом Готтлиб прочитал поминальную молитву. Жертв Богдановского лагеря почтили минутой молчания.