В Палермо спустя 500 лет, после изгнание евреев, откроют синагогу

В Палермо откроется новая синагога вместо разрушенной 500 лет назад во время изгнания евреев с Сицилии. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Chronicle".

Католический архиепископ Палермо Коррадо Лорефисе решил передать еврейской общине Палермо под синагогу здание ораторианской церкви Девы Марии.

Муниципалитет профинансирует часть работ по реставрации, остальное оплатит еврейская община. Синагогу планируют открыть в 2018 году.

Сицилийский правитель Фердинанд II Арагонский, супруг Изабеллы Кастильской, приказал евреям покинуть Сицилию в 1493 году. Власти разрушили Большую Синагогу в еврейском квартале Палермо и построили на ее руинах церковь Николая Толентинского и храм Девы Марии ордена ораторианцев.