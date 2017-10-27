Сегодня в 95 странах мира стартует акция "Всемирный шаббат"

Акция «Всемирный шаббат» пройдет в 1400 городах 95 стран мира. Она начнется в 17.25 сегодня, 27 октября, и закончится в 18.31 в субботу, сообщает проект "Еврейские новости".

Инициатива принадлежит главному раввину ЮАР Уоррену Голдштейну, который предложил нерелигиозным евреям со всего мира хотя бы один раз в году соблюсти шаббат. Первая акция прошла в 2015 году и быстро завоевала популярность в разных странах, от Индии и Намибии до США и Аргентины. К ней присоединились актриса Маим Бялик и певица Пола Абдул.

Согласно карте на сайте проекта, в акции «Всемирный шаббат» участвуют Киев, Харьков и Запорожье. В канун шаббата, 26 октября Еврейская община Донбасса пригласила киевлянок вместе испечь халу.

«Международный проект - это возможность для всего еврейского мира вместе исполнить заповедь субботы. Это только один шаббат. Это может сделать каждый. Шаббат позволяет нам отвлечься от всего, что тревожит и беспокоит, давит на нас в повседневной жизни», - сказал раббин Голдштейн.