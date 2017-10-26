В Голландии сняли фильм о женщине, которая во время Холокоста спасла 10 тысяч еврейских детей

Голландский режиссер Памела Стюрхофт сняла документальный фильм о Гертруде Вайсмюллер, известной как «тетя Трюс» - голландке, которая спасла 10 тысяч еврейских детей от нацистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Стивен Спилберг увековечил историю Оскара Шиндлера в знаменитом фильме, именем Рауля Валленберга названы улицы во многих странах, а Николаса Уинтона британская королева посвятила в рыцари, но вот о Гертруде Вайсмюллер мало кто знает.

«Я выросла в Голландии и никогда не слышала о Трюс. Ее не упоминали в школьных учебниках по истории […] Ее имя время от времени всплывало, и я не могла понять, как такая история остается неизвестной широкой публике. Так что я начала изучать эту тему», - рассказала 50-летняя Стюрхофт.

В 1938 году власти Великобритании решили принять неограниченное число еврейских детей до 16 лет при условии, что их родители остаются в нацистской Германии. За каждого ребенка нужно было заплатить 50 фунтов. Жена голландского банкира Гертруда Вайсмюллер-Майер поехала в Вену на встречу с Адольфом Эйхманом и добилась разрешения вывезти из Рейха детей евреев. Таким образом она инициировала масштабную спасательную кампанию. 1 декабря 1938 года первый транспорт с 200 детьми покинул Берлин.

С помощью переговоров, взяток и хитростей «тете Трюс» удалось спасти 10 тысяч еврейских детей. Их переправляли в Голландию и оттуда на кораблях везли в Великобританию. Когда в мае 1940 года нацисты оккупировали Нидерланды, Гертруда Вайсмюллер забрала еще 74 детей из временного приюта и выпросила для них места на корабле.

Стюрхофт разыскала и опросила 17 из тех последних 74 детей, которых спасла «тетя Трюс». Им сейчас от 84 до 94 лет. Они живут в Швейцарии, Израиле, Канаде, Великобритании и США.

Оставшись в Нидерландах, Вайсмюллер помогала евреям из Польши и Прибалтики бежать в Палестину, лично сопровождая их до порта в Марселе. В 1944 году она спасла 50 еврейских сирот, которых должны были отправить в Освенцим, убедив немцев, что это дети «арийцев».

У Гертруды Вайсмюллер никогда не было собственных детей: они с мужем не могли их иметь. Она умерла в 1978 году в Нидерландах в возрасте 82 лет. В 1966 году Яд ва-Шем присудил ей звание «праведника народов мира».