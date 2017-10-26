В Днепре в музее Холокоста открылась новая экспозиция о жизни евреев после Второй мировой войны

В день пятилетнего юбилея музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине» состоялось открытие большой части экспозиции раздела «Мир после Холокоста». Об єтом сообщается на сайте Еврейской общины Киева.

Экспозиция охватывает весьма широкий пласт различных тем и имеет разнонаправленные нарративы, среди которых и замалчивание Холокоста, и государственный антисемитизм, и диссидентство, и, даже, спортивные достижения евреев Приднепровья.

О важности увековечивания памяти жертв Холокоста, особенно сейчас, когда свидетели той эпохи уходят из материального мира, подробно рассказал председатель Совета евреев-ветеранов Соломон Флакс.

«Евреи следующих поколений должны знать не просто цифры, но видеть имена своих родных, понимать, что это история их семьи, а не некое событие давнего прошлого. Мы должны сделать это, и у нас не так много осталось времени», – подчеркнул Соломон Флакс.