В Одессе проходит фестиваль культуры языков иврит и идиш

В Одессе 22 октября открылся фестиваль культуры языков иврит и идиш, который завершится 29 октября.

Как сообщает еврейская община Киева, в программе фестиваля предусмотрено проведение различных мероприятий, которые познакомят одесситов и гостей города с историей еврейской культуры.

На фестивале будут представлены выставки и фотовыставки, интеллектуальные шоу и игры, концерты и спектакли, турниры и интересные мастер-классы. Студенты и школьники смогут принять участие в квесте по еврейской Одессе.

Начался фестиваль открытием мемориальной доски, посвященной классику ивритской поэзии Шаулю Черниховскому по адресу: улица Маразлиевская, 7.

Решение об установлении мемориальной доски поэту, классику ивритской поэзии Шаулу Черниховскому приняла 8 ноября 2013 года Одесская городская администрация на основе рекомендаций историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского городского совета, а также в связи с обращением Главы Всемирной сионистской организации господина Авраама Дувдевани и Израильского культурного центра при Посольстве Государства Израиль в Украине.