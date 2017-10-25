Почему еврей, у которого нет жены, считается неполноценным человеком

В Талмуде говорится, что мужчина, который женился дважды, получает свою первую жену согласно предписанию Небес, в то время как вторая дается ему согласно его характеру и человеческим качествам. Это утверждение, если его принимать буквально, проблематично. Мы часто замечаем, что происходит как раз наоборот. Кроме того, есть много людей, которые не женятся более одного раза за всю жизнь, так какое отношение данное утверждение имеет к ним?

Более того, если мы считаем, что Бог управляет судьбой человека во всех ее мельчайших подробностях, почему бы этому не найти отражение уже в первом браке, который был бы основан на достоинствах человека на тот момент его жизни? Ведь постановление Всевышнего не может быть ущербным в нравственном отношении! Почему же тогда есть разница между первым и вторым браком?

На самом деле высшее предписание о браке предшествует рождению будущих спутников жизни и относится к душам, которые их тела получат при рождении для того, чтобы сформировать союз, который существовал уже тогда, когда души эти еще находились на Небесах, у престола Всевышнего, в ожидании свого предназначения. Существует принцип, согласно которому во вселенной нет ничего (кроме Бога), что не имело бы своего естественного партнера. И эти партнеры конструктивно взаимодействуют на пути к достижению той цели, которая им в этом мире отведена.

Вот почему мужчина, у которого нет жены, считается неполноценным человеком. Только когда мужчина и женщина объединяются в браке и становятся "одной плотью"2, их души могут взаимодействовать в полной мере в предназначенном им партнерском союзе. Со временем родившийся у них ребенок (зачатие которого имело целью выполнение заповеди Всевышнего) становится отражением этого успешного брака. Тот факт, что ребенок растет прекрасным человеком, говорит о том, что его родители - родственные души.

Когда же души не подходят друг другу, то это отражается и на детях, рожденных от таких браков. Чтобы это предотвратить, Бог еще до рождения постанавливает, какой мужчина на какой женщине должен жениться, т.к. они наделены по воле Небес сочетающимися душами. Тем не менее, поскольку у человека есть свобода выбора, тела, в которых эти души растут, могут утратить свое родство, если мужчина или женщина не развиваются так, как это ожидалось в момент дарования душ. Высшая справедливость не может допустить, чтобы более высокая в моральном отношении душа, была навечно обременена душой более низкой.

В результате, если, скажем, мужчина не оправдает ожиданий Всевышнего, то невеста, которая изначально была предназначена ему, будет передана кому-то более достойному. Это и называется "вторым" (или пересмотренным) браком. Талмуд характеризует такой брак, как основанный на реальных поступках человека.

Возможно, поэтому наши мудрецы описывают мужчину всегда находящимся в поиске утраченного3. Существует женщина, которая была предназначена ему до его рождения, но он впоследствии теряет свои права на нее. Когда мужчина исправляет себя, она может снова стать предназначенной ему. Для того, чтобы женщина, в браке с которой мужчине было отказано в связи с его недостаточно развитыми человеческими качествами, не оказалась полностью отсечена от него, у него есть возможность, исправив свои поступки, найти свою потерянную половинку. Но эта перестановка, если на, то есть необходимость, может исходить только от самого Бога, а не за счет совершения чего-то преступного для отдаления женщины от ее нынешнего мужа.

Хотя человек волен действовать по своему усмотрению, Бог в своем всеведении заранее знает поступки каждого и может временно отдать женщину, потерянную для ее истинного спутника жизни, человеку с ограниченным жизненным сроком. После смерти первого мужа, вдова станет доступна мужчине с душой, которая была ей предназначена изначально, после того как он заслужит право быть ее мужем.

Именно на это (на одном из смысловых уровней) намекают слова их Притч царя Соломона: "Кто найдет жену доблестную, цена ее выше золота..."4

"Доблестная жена", о которой говорит царь Соломон, и есть та самая женщина, предназначенная мужчине, который "теряет" ее из-за своих недостатков. "Кто найдет" снова такую совершенную спутницу души? Кто может быть уверен, что его грехи не приведут к потере своей истинной половинки, к тому, что она будет передана кому-то другому? Какие добрые дела нужно совершить такому неудачнику, чтобы у него появилась возможность вернуть себе потерянную родственную душу?

"Цена ее выше жемчуга" - это означает, что она не может оставаться "проданной" навсегда нынешнему мужу. Ее дали ему всего лишь "взаймы", пока мужчина с изначально родственной ей душой, не исправится и не станет достойным жениться на ней. Даже изначально человек не может взять себе в жены "доблестную женщину", не заплатив за это высокую цену, которая измеряется количеством добрых дел, которые надо совершить. А уж если он утратил ее, цена становится еще дороже...

(Из предисловия рава Алшиха к "Эшет Хаиль" в его комментарии к Книге Притчей. Обработка Э. Мунка и Э. Когана.)

Еврейская община Киева.