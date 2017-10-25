В Нью-Йорке обнаружили 170 тысяч еврейских документов, которые пропали в годы Холокоста

Исследовательский институт идиша YIVO в Нью-Йорке объявил о находке 170 тысяч еврейских документов, которые считались уничтоженными нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на сайт института.

Среди найденных документов - никогда не публиковавшиеся прежде рукописи знаменитых еврейских писателей, в том числе письма Шолом-Алейхема, стихи Хаима Граде, а также открытка, подписанная Марком Шагалом в 1935 году.

На выставке, которая будет идти на Манхэттене до января, можно увидеть некоторые из документов. В экспозицию вошли манускрипт 1751 года с описанием Солнечной системы и экземпляр поэмы драматурга Абрама Гольдфадена, который родился в Украине и основал современный театр на идиш.

Институт YIVO, основанный в 1925 году в Вильно (современный Вильнюс), во время Холокоста переехал в Нью-Йорк. Архив института остался у литовского библиотекаря Антанаса Ульписа. Он прятал документы в подвале церкви, в здании которой работал.

YIVO сейчас оцифровывает и упорядочивает коллекцию документов, большинство из которых на литовском языке.

«Обретенные документы - не что иное, как бесценные семейные реликвии, драгоценности, спрятанные от нацистских штурмовиков и советских расхитителей», - заявил генконсул Израиля в Нью-Йорке Дани Дайян.