В Чехии снесут свиноферму, построенную на месте бывшего концлагеря и построят мемориал жертвам Холокоста

Власти Чехии выкупят и снесут свиноферму в деревне Лети, которая находится на месте бывшего концлагеря, и построят здесь мемориал жертвам Холокоста. Министр культуры Чехии Даниель Херман заявил, что правительство выделило на проект $20,6 млн, сообщает проект "Еврейские новости" с ссылкой на "The Times of Israel".

Во время Второй мировой войны в концлагере Лети содержались более 1300 чешских ромов, которых нацисты преследовали, как и евреев. В Лети погибли около 327 ромов, в том числе 241 ребенок. Остальных вывезли в Аушвиц-Биркенау.

В 1970-х при чехословацком коммунистическом режиме на этом месте построили свиноферму.

Историки считают, что до войны в Европе жили около 1 млн ромов, из которых нацисты истребили половину.