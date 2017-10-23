В венском метро появилась инсталляция в память о евреях-жертвах Холокоста

На станции «Херминенгассе» в метро Вены действует инсталляция в память о жертвах Холокоста.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA, проект посвящен евреям, принудительно переселенным на небольшую улицу Херминенгассе, которая была частью венского гетто. Инсталляция представляет собой график, на котором линии жизни жертв проходят через эту улицу и распределяются по концентрационным лагерям.

«Двое домов на этой улице были мини-лагерями. Евреи теснились в квартирах, пока в один день их не вывезли оттуда на грузовиках. Это происходило среди белого дня, на глазах у прохожих», - рассказала историк Тина Вальцер, которая определила имена некоторых евреев, живших на Херминенгассе. Более 700 жертв до сих пор не удалось идентифицировать.

Евреев отвезли на железнодорожную станцию «Ашпангбанхоф», где погрузили в вагоны и транспортировали в концлагеря. Всего во время Холокоста в концлагерях погибли более 65 тыс. австрийских евреев.

19 октября на церемонии открытия инсталляции в тоннеле метро присутствовали более сотни человек, в том числе австрийские политики и лидеры венской еврейской общины.

«Когда смотришь на этот график, видишь пропасть, которой по сути и была нацистская машина смерти», - отметила Вальцер.