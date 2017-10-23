Более 70 раввинов из разных стран подписали декларацию о полном отказе от мяса

Более 70 раввинов подписали декларацию, в которой полный отказ от мяса, в том числе кошерного, назван самым лучшим способом соблюдения Галахи, иудейского кодекса. Об этом сообщает vesty.co.il.

Под документом подписались раввины из разных стран, которые представляют разные ветви иудаизма. В декларации, составленной совместно с Еврейским вегетарианским обществом и американской организацией JewishVeg, они назвали вегетарианство «кашрутом XXI века».

«Любой другой вид кашрута проблематичен, так что если вы хотите следовать закону по духу и по букве, перейдите на растительную диету», - сказал бывший главный раввин Ирландии Давид Розен.

Один из подписантов, раввин Даниэль Шпарбер, соблюдает вегетарианство уже 67 лет, с тех пор, как ему исполнилось 10.