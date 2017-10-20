В Беларуси проведут реконструкцию синагоги XVII века

Международный фонд профинансирует реставрацию синагоги XVII века в Слониме.

Как сообщает "Белта", вопросы по выполнению реставрационных работ с руководством райисполкома обсудили исполнительный директор фонда еврейского наследия Майкл Мэйл, член британского королевского общества искусств и директор международной благотворительной организации "The Together Plan" Дебра Бруннер, председатель международной общественной благотворительной организации "Диалог" Артур Лившиц.

Это не первая подобная встреча. Совместные шаги в этом направлении обсуждались в июле, уже тогда английская сторона провела сбор средств на начало первого этапа реконструкции.

Здание синагоги расположено в самом центре Слонима. Построено оно в середине XVII века. Сейчас здание законсервировано, ранее здесь была обновлена кровля. Внутри сохранились оригинальные элементы интерьера. В перспективе здесь создадут музей.

"В Слониме евреи ранее составляли более 80% населения. И сегодня на родину своих родителей, дедов и прадедов постоянно приезжают потомки из других стран. Многие из них посещают бывшее здание синагоги. Музей еврейской культуры может стать одним из объектов набирающего сейчас популярность поклонного туризма и привлечь в город дополнительных гостей", - отмечают в райисполкоме.

Сейчас ведутся проектные работы. Также участие в финансировании реконструкции планирует принять Слонимская Еврейская ассоциация в Израиле.