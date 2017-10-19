В еврейской общине Киева объяснили почему иудеи не едят рыбу и мясо одновременно

Еврейские мудрецы запретили есть некоторые продукты из-за опасности и к ним относится еда рыбы с мясом животных или с мясом птицы.

Как сообщает "Еврейская община Киева", евреям запрещено есть их именно в одно время, но разрешено есть одно после другого, и можно есть рыбу перед мясом или наоборот. Согласно иудейскому обычаю, вначале едят рыбу.

"Рыба охлаждает тело (содержит йод, растворяющий жиры), мясо богато жирами и разогревает тело и это сочетание опасно, в основном, в местах пережёвывания и глотания пищи. Между едой рыбы и мяса нужно что-нибудь съесть и выпить, чтобы прополоскать рот, а также нужно сменить или вымыть ложки, ножи и вилки..

У кошерных животных — два начала: нейтральное (мясо; оно использовалось как приношение в Храме) и низменное (кровь, в «биологическом» составе которой — «зверская» природа животного; поэтому перед процедурой приношения в Храме ее удаляли из мяса).

Рыба в еде усиливает животное начало, но — на иной (в отличие от мяса) основе.

Приготовление рыбы для еды не предусматривает ни специального способа умертвления, ни удаления крови. Это объясняется тем, что рыбы живут в особой среде — плавают в море и других водоемах. А вода, согласно еврейской традиции олицетворяет Тору или еще — в чистом виде доброту. В водной среде не существует злых и безнравственных наклонностей. Рыба духовно поднимает физические желания, и они принимаются Вс-вышним. Поэтому рыбу принято подавать на стол во время Шаббатних трапез.

Указание Хазаль по поводу того, что у тех, кто употребляет в пищу мясо с рыбой — одновременно, может развиться болезнь цараат, помогает понять природу этого запрета.

Из других еврейских источников известно, что цараат возникает по причинам духовного характера. Среди них названы — клевета, сплетни…

Талмуд приводит 7 причин, которые могут привести к появлению цараат (трактат Архин, лист 16). И все они связаны с нарушениями заповедей, тех, что регламентируют отношения между людьми (воровство, гордыня) или тех, которые ограничивают поведение человека в его служении Всевышнему (богохульство, ложные клятвы с упоминанием Его имени).

Но о еде, о нарушениях законов кашрута здесь не сказано ни слова.

По указанию Торы, тот, у кого обнаружены признаки цараат, должен быть изолирован и до полного излечения ему предписывается жить вне еврейского стана (Ваикра, гл. 13, ст. 46). Маѓараль в своей книге Хидушей агадот объясняет: тот, кого постигла эта болезнь, виноват в нарушении гармонии отношений между людьми, а потому не должен находиться среди них.

Пища во многом обуславливает духовное состояние человека: трансформируется в жизненную энергию и формирует духовный облик человека. Поэтому так важно соблюдать этот запрет", - объясняет еврейскую традицию сайт sinagoga.kiev.ua.