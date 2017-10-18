В Праге на стенах синагоги появились фотопроекции евреев-жертв Холокоста

Еврейский музей в Праге запустил новый проект в память о жертвах Холокоста. С 16 октября на стены Пинкасовой синагоги проецируют фотопортреты чешских евреев, убитых во время Второй мировой войны, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Пинкасова синагога, которую в 1535 году построил член пражской еврейской общины Арон Горовиц, в 1950-х стала памятником жертвам Холокоста. На ее стенах написали 80 тыс. имен погибших евреев Богемии и Моравии.

«Мы хотели, чтобы у имен появились лица», - сказала руководитель отдела истории Шоа Еврейского музея Яна Спличалова.

Родственники и знакомые жертв Холокоста передали Еврейскому музею в Праге тысячи фотографий и вещей, принадлежавших погибшим евреям.