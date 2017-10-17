Директором ЮНЕСКО впервые стала иудейка

Исполнительный комитет ЮНЕСКО избрал новым генеральным директором Одри Азулай, бывшего министра культуры Франции. Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA, француженка еврейского происхождения возглавит организацию на фоне кризиса, вызванного антиизраильскими резолюциями, и станет первой еврейкой в этой должности.

Наиболее вероятным претендентом на пост директора ЮНЕСКО был катарский дипломат Хамад Абдулазиз Аль-Кавари. Но за два дня до голосования делегаты Конференции глав еврейских организаций США обвинили его в «спонсировании и продвижении проектов открыто антисемитского содержания». В голосовании Азулай обошла его на два голоса.

45-летняя Азулай Одри родилась в Марокко в семье советника марокканского короля и писательницы Кати Брами.

10 ноября ее назначение должны утвердить 195 членов ЮНЕСКО.

12 октября США заявили о выходе из ЮНЕСКО в связи с принятием антиизраильских резолюций. Решение вступит в силу в конце 2018 года. Власти Израиля объявили, что также намерены выйти из ЮНЕСКО.

7 июля ЮНЕСКО провозгласила Старый город Хеврона (Аль-Халиль) и Пещеру Праотцев (Харам аль-Ибрагими) палестинским объектом культурного наследия. Также Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал за резолюцию, которая отрицает суверенитет Израиля над Старым городом Иерусалима и осуждает проведение раскопок в его исторической части.

В 2011 году ЮНЕСКО предоставила Палестине статус полноправного члена. После этого США сократили финансирование организации на $80 млн, а это 22% всего годового бюджета ЮНЕСКО.