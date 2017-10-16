В Еврейском музее Днепра почтили память жертв Холокоста

В музее «Память еврейского народа и Холокоста в Украине» прошла церемония, посвященная 76-ой годовщине начала расстрела евреев в Днепре. Об єтом сообщается на сайте еврейской общины Днепра.

Все присутствовавшие, среди которых были представители общественности города Днепр и многочисленная делегация из образовательных учреждений Кропивницкого, стоя выслушали специальную молитву, учрежденную Главным раввинатом Израиля в 1952 году, и почтили память безвинных жертв минутой молчания.

После церемонии в видеозале «Ткумы» прошло мероприятие, посвященное осмыслению Холокоста и его отображению в художественных произведениях.