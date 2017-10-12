Крупнейший в мире онлайн‑каталог еврейского искусства доступен для просмотра в сети

Каталог насчитывает 260 тыс. произведений еврейского искусства - от древнееврейских иллюминированных рукописей до синагог эпохи модерна, описанных в ходе 30‑летних изысканий.

Как сообщает журнал "Лехаим", два года назад исследователи из Центра еврейского искусства в Еврейском университете в Иерусалиме отправились описывать синагоги Сибири. В ходе экспедиции они нашли множество старых синагог, давно заброшенных, в руинах или на грани разрушения. Еврейские кладбища также были заброшены, мацевы во многих местах упали на землю.

Исследовательская группа описала и сфотографировала каждую синагогу и каждое кладбище и поговорила с местными общинами о необходимости сохранить эти места. Сделанные фотографии вошли в Каталог еврейского искусства имени Бецалеля Наркисса, недавно запущенный веб‑сайт, содержащий крупнейший в мире онлайн‑каталог еврейского искусства.

Примерно треть объектов классифицируется как еврейская ритуальная архитектура, включающая синагоги, дворцы и дома, а остальные объекты исследователи поделили на пять категорий: ивритские иллюминированные рукописи, сакральная и ритуальная утварь, еврейские кладбища, древнееврейское искусство и новое еврейское искусство.

Ориентироваться в каталоге можно по этим категориям; также работает поиск по ключевым словам, дате, имени художника, месту, общине, художественной школе и стилю.

«Еврейскую культуру, как правило, считают культурой текстов и идей, а не образов. А наш Каталог еврейского искусства в роли крупнейшего в мире виртуального еврейского музея как раз служит инструментом для изучения визуальных аспектов еврейского наследия. Мы надеемся, что выкладывание этого каталога в открытый доступ будет способствовать дальнейшим исследованиям первоисточников и еще долгие годы будет служить стартовой площадкой для изучения исторического и культурного значения еврейского искусства», - сказал доктор Владимир Левин, директор Центра.

Каталог еврейского искусства можно посмотреть здесь.