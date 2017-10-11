В Израиле выставили на аукцион "чудотворный" стул известного раввина

Два ультраортодоксальных бизнесмена выставили на аукцион стул скончавшегося четыре года назад духовного лидера партии ШАС бывшего главного сефардского раввина Израиля Овадьи Йосефа.

Стартовая цена стула, которому приписываются чудесные свойства, составляет 200 тысяч шекелей, сообщает Newsru.co со ссылкой на портал walla.

На этом стуле раввин многие годы читал проповеди в синагоге "Яздим" (йезидской) в Иерусалиме. Стул был выкуплен молившимися в этой синагоге после смерти раввина.

Из-за веры в его чудесные свойства, стул возили по всему Израилю. За четыре года в нем успели посидеть десятки тысяч людей. Он использовался на свадьбах, семейных и публичных мероприятиях, выставлялся на предвыборных мероприятиях партии ШАС.