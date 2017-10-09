В Иерусалиме откроют синагогу, адаптированную для людей с особыми потребностями

При медицинском комплексе «Герцог» в Иерусалиме практически завершилось строительство первой синагоги, полностью приспособленной для людей с разными формами инвалидности.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Ynet", вход в синагогу оборудован рампой, а проходы расширены, чтобы колясочникам было удобнее передвигаться. Для людей со слабым зрением здесь предусмотрели стеклянные двери с желтыми наклейками, яркое освещение и книги шрифтом Брайля.

В синагоге также установили сидения, на которые удобно пересаживаться с колясок.

«Мы много работали над созданием специальной мебели, которая обеспечивает легкий доступ для людей с особыми потребностями, а также мобильный синагогальный ковчег и многое другое», - сказал Майк Оберман, директор мебельной компании Lavi Furniture Industries.

В Израиле насчитывается 1,4 млн человек с особыми потребностями. Около 90% синагог в Израиле практически не приспособлены для таких граждан.