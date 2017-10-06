Здание луцкой синагоги вернули Государственному историко-культурному заповеднику

«Интер-атлетика» освободит помещение синагоги и вернет его Государственному историко-культурному заповеднику.

Такое решение вынес Ровенский апелляционный суд 3 октября, сообщает "Волынь 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волыни.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск в суд, чтобы тот обязал ФСО "Динамо" и "Интер-атлетику" освободить помещение синагоги.

Помещение синагоги использовалось не только общественная организация "Волынская областная организация ФСО "Динамо" Украины", но и спортклуб "Интер-атлетика". Так как в 2015 году "Динамо" незаконно передало этому спортклубу помещение синагоги в аренду до июня 2020 года.

Суд обязал арендатора освободить помещение и вернуть памятник архитектуры Государственному историко-культурному заповеднику.