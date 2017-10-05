В Тель-Авиве к празднику Суккот построили огромный шалаш

К празднику Суккот община «Бейт Тефилах» построила в Тель-Авиве «самую большую в мире» сукку. Как сообщает проект «Еврейские новости» со ссылкой на «The Times of Israel», ожидается, что ее посетят 25 тысяч человек.

Шалаш площадью 700 кв. м. расположен у Тель-Авивского порта.

«На празднование приглашены гости из самых разных слоев израильского общества: ортодоксы, реформисты, эфиопские евреи и арабы. У нас будет место для всех. Мы планируем и религиозные церемонии, но главное - это собраться всем вместе», - сказал раввин «Бейт Тефилаха» Эстебан Готфрид.

Всего в «самой большой в мире сукке», как ее называют организаторы, пройдут 72 мероприятия, включая занятия по йоге, танцы, лекции, музыкальные выступления и занятия для детей.

«Бейт Тефилах» строят огромную сукку уже пятый год подряд. Строительство этого сооружения занимает восемь дней.

Сукка, установленная властями Иерусалима рядом со зданием мэрии, площадью в 1 тыс. кв. м. все же больше тель-авивской. Там ожидают 100 тыс. гостей.