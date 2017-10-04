Десятки фрагментов 2000-летних свитков Мертвого моря оказались подделками

Десятки фрагментов 2000-летних свитков Мертвого моря, или Кумранских свитков, оказались подделками.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", свитки, написанные на арамейском и древнееврейском языках, считаются самой древней сохранившейся записью Танаха. Впервые их обнаружили в 1947 году в пещерах Иудейской пустыни. Всего археологи нашли около 900 манускриптов и 50 тыс. фрагментов в 11 пещерах. Большая часть их них хранится в Храме Книги в Иерусалиме.

Эксперты утверждают, что десятки из свитков Мертвого моря, выставленных на продажу на антикварном рынке, оказались поддельными.

Жертвой мошенничества стал Музей Библии, который должен открыться в ноябре в Вашингтоне, США. Музей заплатил за фальшивки несколько миллионов долларов.

«Ученые, которые изучают свитки Мертвого моря, сошлись в мнении, что большая часть фрагментов, находящихся в частных коллекциях, являются подделками», - заявил палеограф Кипп Дэвис.

По его словам, по меньшей мере 6 из 13 фрагментов, приобретенных Музеем Библии, - фальшивки.

Ученые используют радиоуглеродный анализ, чтобы определить возраст археологической находки. Но мошенники часто используют старинный пергамент для изготовления подделок.

На антикварном рынке стоимость самых маленьких из фрагментов свитков Мертвого моря превышает $100 тыс.