Завтра иудеи начнут отмечать Суккот: 5 фактов о празднике

Суккот – один из основных праздников еврейского календаря, начинается 15 числа месяца тишрей (4 октября) и продолжается семь дней.

В это время по традиции следует жить в сукке (небольшом шалаше или шатре), вспоминая о блуждании евреев по Синайской пустыне, сообщает проект "Еврейские новости".

Вот пять основных фактов о еврейском празднике, которые следует знать:

1. Что означает праздник Суккот?

Праздник установлен в память о сорокалетнем блуждании евреев после исхода из Египта. В книге Левит содержится следующее предписание, связанное с Суккот: «в кущах живите семь дней... чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов израилевых, когда вывел их из земли Египетской».

Еврейский праздник имеет и метафорический смысл, он символизирует человеческую хрупкость и призывает иудеев ценить свой дом и тело.

2. Как отмечается Суккот?

К празднику евреи строят шалаш или шатер, который называется сукка. В течение семи дней принимать пищу можно только в шалаше, некоторые даже ночуют все это время в сукке. Во время праздника евреям предписано иметь 4 растения: этрог (плод цитрусового дерева), лулав (нераскрывшаяся пальмовая ветвь), хадассим (мирт) и аравот (листья ивы). Часто из растений создают букет и машут им в щести направлениях: на юг, север, восток, вверх, вниз и на запад.

3. Как строится сукка?

Сукку обычно строят во дворе дома. Конструкцию принято покрывать ветками и соломой. Сукка должна иметь три стены и может быть любого размера. Она должна быть достаточно хорошо покрыта, так, чтобы внутри было больше тени, чем света. Однако покрытие должно быть достаточно плотным, чтобы сильный дождь не мог проникнуть внутрь. Внутри конструкцию украшают, часто сушеными фруктами.

Между суккой и небом не должно быть ничего, к примеру, ветвей деревьев. В первый вечер праздника хозяин сукки должен съесть в ней по меньшей мере кусок хлеба величиной с маслину.

4. Что едят во время праздника?

Блюда, которые традиционно едят во время Суккот, готовятся из сезонных продуктов. В США во время праздника часто готовят пищу на основе яблок, груш, сладкого картофеля, моркови и других корнеплодов. Рецепты фаршированных блюд, к примеру, креплах, также пользуются большой популярностью.

5. Как приветствуют друг друга во время праздника?

«Хаг самеах», что буквально означает «с веселым праздником», – это распространенное приветствие во время праздников Суккот, Шавуот и Песах.