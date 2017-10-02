Израильский музей привезет в Нью-Йорк уникальную коллекцию еврейской одежды

Израильский музей привезет в Нью-Йорк свою коллекцию еврейского костюма, в которую входит около сотни экспонатов. Выставка под названием «Завуалированный смысл» будет открыта с 3 ноября по 18 марта в Еврейском музее на Манхэттене, сообщает проект «Еврейские новости» со ссылкой на «The Times of Israel».

Коллекция Израильского музея насчитывает 10 тыс. образцов одежды, которую носили евреи разных стран в XIX-XX веках.

Модные традиции Северной Африки, Йемена, Азии, Индии отобразилась на костюме еврейских общин в разных странах. Среди нарядов, которые носили еврейские женщины, есть одежда, полностью закрывающая тело, наподобие мусульманской паранджи, бурки - ее носили иудейки в афганских общинах.

«Евреи по всему миру в основном носили то, что было характерно для общества, в котором они жили», - объяснила Эфрат Ассаф-Шапира, куратор коллекции еврейских костюмов Израильского музея.

Еврейки из афганских общин носили бурки, а в Иране еврейские женщины надевали чадру. Многие сохранили приверженность моде стран, где родились, даже переехав в Израиль: евреек в чадре можно было встретить в Иерусалиме вплоть до 1970-х годов.