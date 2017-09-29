Мемориальный центр жертв Холокоста "Бабий Яр": Чего удалось достичь за год

В Бабьем Яре 76 лет назад были осуществлены самые страшные зверства Второй мировой войны. Киев был столицей Советской Украины, когда в июне 1941 года его захватили немецкие вооруженные силы. Более 120 тыс. человек погибли в Бабьем Яре, включая советских военнопленных, политических оппонентов, психически больных и цыган, русских и украинцев; в течение двух дней, 29-го и 30-го сентября 1941 года, немецкий вермахт уничтожил более 3,3 тыс. евреев, сообщает 112.ua.

Бабий Яр стал символом скорее того, о чем начали говорить как о "Холокосте от пуль" и что касается больше массовых расстрелов евреев, которые совершал вермахт в Восточной Европе, чем тщательно исследованного и задокументированного уничтожения евреев в стационарных газовых камерах, которые использовались в Освенциме и других лагерях смерти.

Сегодня мемориалы и музеи Холокоста есть в Европе, Израиле, Соединенных Штатах, но их пока нет в Украине.

Год назад, в день 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра, президент Украины Петр Порошенко вместе с общественными деятелями и филантропами инициировал создание Первого Мемориального центра жертв Холокоста "Бабий Яр".

"Мы, украинцы, понимаем скорбь евреев как свою собственную. В годы Второй мировой войны украинцы тоже понесли многомиллионные потери, и мы хорошо знаем, как годами и десятилетиями болят сердца и души по павшим родным и близким", - отметил Петр Порошенко.

При этом президент подчеркнул, что Холокост – "трагедия не национального, а планетарного масштаба", поэтому сохранить память о этом крайне важно.

Порошенко отметил, что новый мемориал должен стать "местом мощной прививки, символом почета и уважения всех украинцев независимо от национальности к трагедии и памяти Холокоста". И поблагодарил общество за поддержку инициативы.

Торжественная церемония подписания Декларации о намерении создать Мемориальный центр состоялась в этот же день в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве при участии министров, руководителей международных еврейских организаций, государственных и политических деятелей Израиля, исследователей Холокоста, общественных деятелей и филантропов.

Предполагалось, что проект будет реализован до 2021 года на месте массового уничтожения нацистами евреев, украинцев, ромов и представителей других национальностей – Бабьем Яре. Моральные и финансовые обязательства построить и запустить в намеченные сроки Мемориальный центр жертв Холокоста взяла на себя инициативная группа. В нее вошли мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, певец, основатель фонда "Люди будущего" Святослав Вакарчук, писатель, диссидент Натан Щаранский, бывший американский сенатор Джозеф Либерман, экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, бывший президент Польши Александр Квасьневский, а также четыре финансовых донора — Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан.

И о грандиозной задумке замолчали на полгода…

Первое заседание инициативной группы по созданию Мемориального центра жертв Холокоста прошло в марте текущего года. Главное внимание на нем было уделено бюджету проекта на ближайший год и этапам его реализации в последующие годы. Однако общественности по итогам мероприятия почти ничего не сказали.

Как отметил глава инициативной группы Натан Щаранский после заседания, по предварительным оценкам возведение объекта обойдется в 100 млн долл. Искать их решили по всему миру, поскольку такой бюджет непосилен для города. "Мы намерены искать как можно большую общественную поддержку для всех наших решений – собираемся привлечь сотни общественных организаций (еврейских, украинских и мировых)", – сказал он.

Для этого был создан специальный Благотворительный фонд "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Предпочтительной площадкой для строительства объекта остается одноименная местность, однако инициативная группа заявила, что может быть рассмотрена и другая локация. "По еврейскому закону ничего нельзя строить на территории кладбищ, поэтому это первый вопрос, который мы планируем изучить с самыми профессиональными специалистами. Дальше идут профессиональные вопросы, связанные с археологией, связанные с муниципальными властями и законами… Если мы получим добро и определим такое место, которое будет удовлетворять всем этим условиям в районе Бабьего Яра, – тогда это будет Бабий Яр. Если это окажется невозможным – тогда есть другие альтернативы", - отметил Щаранский, однако какие именно, не уточнил.

Кроме этого, инициативная группа сошлась во мнении, что Мемориальный центр должен объединить функции музея, исследовательского и образовательного центра. Но как он будет выглядеть, договорились определиться в процессе последующих консультаций и обсуждений, мол, пройдет международный конкурс среди архитекторов на лучший проект, который и станет воплощением будущего мемориального комплекса. Предполагалось, что конкурс завершится осенью.

Помимо строительства самого мемориала инициативная группа также решила, что в ходе реализации проекта необходимо будет благоустроить прилегающую территорию, в том числе остатки разрушенного еврейского кладбища.

Примечательно, что ни у кого из членов инициативной группы на то время не было сомнений, что строительство объекта пройдет успешно: без проволочек с финансированием и других сопутствующих проблем.

Прошло еще полгода… Но до сих пор судьба Мемориального центра жертв Холокоста "Бабий Яр" не известна: не одобрена концепция, не выбраны места для строительства, не найдены средства на реализацию проекта. И это не говоря о том, что у многих экспертов вызывает обеспокоенность сам состав инициативной группы по созданию Мемориального центра. Все, что есть, – новые заявления.

Так, в начале августа в интервью "Высокому замку" гендиректор фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"" Марек Сивец (экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши и бывший депутат Европарламента) пояснил, что сбор средств на реализацию проекта не начат и остается на этапе подготовки, потому что речь идет о большой сумме.

По его словам, для реализации проекта нужно заручиться международной поддержкой, а для этого нужно провести множество переговоров. "Рассчитываем на Америку, а также на немецкое правительство, которое поддерживает такие инициативы", - подчеркнул Сивец.

При этом он добавил, что Израиль не будет принимать участие в сборе средств, так как там считают, что это должны делать те государства, которые испытывают ответственность за трагедию. "Происходит это на основе общественно-частного партнерства. Община принимает решение относительно места почитания, а уже за частные средства устанавливается мемориал", - пояснил Сивец.

В то же время член оргкомитета по строительству Мемориального центра Павел Фукс в интервью Gordonua пояснил, что место строительство объекта остается неопределенным из-за того, что некоторые организации выступили против того, чтобы места захоронения в Бабьем Яру застраивали.

Причем известно, что это не только еврейская община, которая не раз заявляла о своей обеспокоенности касательно планов проекта и до сих пор не имеет целостного представления о том, что должно быть в Бабьем Яру, где из 100 тысяч погибших две трети составляют евреи, но и экспертная группа историков-исследователей Холокоста. В марте они обратились к инициаторам проекта и заявили, что возведение Мемориального центра жертв Холокоста неприемлемо на территории Бабьего Яра или на территории бывшего Еврейского кладбища, что мемориал должен касаться всей истории трагедии, что вынесет ее на мировой, а не национальный уровень, и что Бабий Яр нельзя ассоциировать только с Холокостом – музеев должно быть два (отдельно Холокосту и отдельно Бабьему Яру).

Дело в том, что в Бабьем Яре также погибли военнопленные, три ромских лагеря, украинские националисты, моряк Днепровской флотилии, больные из психиатрической больницы, а также представители других групп. Все они не вписываются в формат Холокоста. Поэтому непонятно, что именно нужно строить. Да и в самом названии "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"" уже скрыто противоречие.

"Сейчас мы рассматриваем разные варианты (размещения, - ред.), ведем переговоры, исследования, и начнем действовать тогда, когда интересы всех сторон будут учтены именно для того, чтобы избежать конфликтов. Мы в состоянии договариваться друг с другом, особенно учитывая важность этого проекта. Первоначально мы хотели построить локальный тематический музей. Но… идея стала развиваться, постепенно переросла в масштабный международный проект мемориального комплекса", - сказал Фукс.

Другим аспектом, который смущает общественность, является то, что в инициативную группу вошли бизнесмены из Российской Федерации (Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс) и не вошли представители Украинского института национальной памяти. Главный вопрос – не станет ли это преградой на пути объективного освещения Холокоста.

Так, ранее в комментарии "Дню" глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что "проект "Бабий Яр"" важен для Украины и для украинской истории, поэтому бесспорно, реализация проектов в этой сфере должна происходить при непосредственном участии украинского государства, в частности возглавляемого им института.

"В свое время мы встречались с господином Сивецом и предлагали ему провести встречу с экспертной группой, которая работает при Украинском институте национальной памяти и занимается вопросами мемориализации Бабьего Яра", - сказал он.

Примечательно, что анонсированный международный конкурс на лучший проект мемориала среди архитекторов также не начался. Почему – ответа нет.

Одна радость – территорию заповедника городская власть очень быстро привела в порядок: обустроены тысячи квадратных метров новых дорожек, газонов с травяным покрытием и системами полива, освещение, скамейки и урны. А на днях работники заповедника презентовали проект Лапидария из могильных плит бывшего Еврейского кладбища.

В течение мая-августа 2017 года со дна Репьяхового яра были подняты более 70 мемориальных плит и надгробных памятников из Лукьяновского еврейского кладбища. Все объекты в качестве экспозиции выставлены вдоль "Дороги скорби", которая идет от здания на ул. Мельникова, 44, где располагалась контора бывшего кладбища, к памятному знаку "Менора". Они станут элементами будущего Лапидария.

Члены инициативной группы по созданию Мемориального центра жертв Холокоста подчеркивают, что тесно сотрудничают с городской властью и Администрацией президента. Однако в чем заключается это сотрудничество, пока не понятно.

112.ua