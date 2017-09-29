Мемориальный центр жертв Холокоста "Бабий Яр": Чего удалось достичь за год

11:00, 29 сентября 2017
Иудаизм
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Презентация проекта Лапидария Из открытых источников / 112.ua

В Бабьем Яре 76 лет назад были осуществлены самые страшные зверства Второй мировой войны. Киев был столицей Советской Украины, когда в июне 1941 года его захватили немецкие вооруженные силы. Более 120 тыс. человек погибли в Бабьем Яре, включая советских военнопленных, политических оппонентов, психически больных и цыган, русских и украинцев; в течение двух дней, 29-го и 30-го сентября 1941 года, немецкий вермахт уничтожил более 3,3 тыс. евреев, сообщает 112.ua.

Бабий Яр стал символом скорее того, о чем начали говорить как о "Холокосте от пуль" и что касается больше массовых расстрелов евреев, которые совершал вермахт в Восточной Европе, чем тщательно исследованного и задокументированного уничтожения евреев в стационарных газовых камерах, которые использовались в Освенциме и других лагерях смерти.

Сегодня мемориалы и музеи Холокоста есть в Европе, Израиле, Соединенных Штатах, но их пока нет в Украине.

Год назад, в день 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра, президент Украины Петр Порошенко вместе с общественными деятелями и филантропами инициировал создание Первого Мемориального центра жертв Холокоста "Бабий Яр".

"Мы, украинцы, понимаем скорбь евреев как свою собственную. В годы Второй мировой войны украинцы тоже понесли многомиллионные потери, и мы хорошо знаем, как годами и десятилетиями болят сердца и души по павшим родным и близким", - отметил Петр Порошенко.

При этом президент подчеркнул, что Холокост – "трагедия не национального, а планетарного масштаба", поэтому сохранить память о этом крайне важно.

Президент Петр Порошенко во время встречи с общественными деятелями, архивное фото Администрация Президента Украины

Порошенко отметил, что новый мемориал должен стать "местом мощной прививки, символом почета и уважения всех украинцев независимо от национальности к трагедии и памяти Холокоста". И поблагодарил общество за поддержку инициативы.

Торжественная церемония подписания Декларации о намерении создать Мемориальный центр состоялась в этот же день в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве при участии министров, руководителей международных еврейских организаций, государственных и политических деятелей Израиля, исследователей Холокоста, общественных деятелей и филантропов.

Церемония подписания Декларации о намерении создать Мемориальный центр жертв Холокоста

Предполагалось, что проект будет реализован до 2021 года на месте массового уничтожения нацистами евреев, украинцев, ромов и представителей других национальностей – Бабьем Яре. Моральные и финансовые обязательства построить и запустить в намеченные сроки Мемориальный центр жертв Холокоста взяла на себя инициативная группа. В нее вошли мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, певец, основатель фонда "Люди будущего" Святослав Вакарчук, писатель, диссидент Натан Щаранский, бывший американский сенатор Джозеф Либерман, экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, бывший президент Польши Александр Квасьневский, а также четыре финансовых донора — Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан.

И о грандиозной задумке замолчали на полгода…

Первое заседание инициативной группы по созданию Мемориального центра жертв Холокоста прошло в марте текущего года. Главное внимание на нем было уделено бюджету проекта на ближайший год и этапам его реализации в последующие годы. Однако общественности по итогам мероприятия почти ничего не сказали.

Инициативная группа по созданию Мемориального центра жертв Холокоста

Как отметил глава инициативной группы Натан Щаранский после заседания, по предварительным оценкам возведение объекта обойдется в 100 млн долл. Искать их решили по всему миру, поскольку такой бюджет непосилен для города. "Мы намерены искать как можно большую общественную поддержку для всех наших решений – собираемся привлечь сотни общественных организаций (еврейских, украинских и мировых)", – сказал он.

Для этого был создан специальный Благотворительный фонд "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Натан Щаранский

Предпочтительной площадкой для строительства объекта остается одноименная местность, однако инициативная группа заявила, что может быть рассмотрена и другая локация. "По еврейскому закону ничего нельзя строить на территории кладбищ, поэтому это первый вопрос, который мы планируем изучить с самыми профессиональными специалистами. Дальше идут профессиональные вопросы, связанные с археологией, связанные с муниципальными властями и законами… Если мы получим добро и определим такое место, которое будет удовлетворять всем этим условиям в районе Бабьего Яра, – тогда это будет Бабий Яр. Если это окажется невозможным – тогда есть другие альтернативы", - отметил Щаранский, однако какие именно, не уточнил.

Кроме этого, инициативная группа сошлась во мнении, что Мемориальный центр должен объединить функции музея, исследовательского и образовательного центра. Но как он будет выглядеть, договорились определиться в процессе последующих консультаций и обсуждений, мол, пройдет международный конкурс среди архитекторов на лучший проект, который и станет воплощением будущего мемориального комплекса. Предполагалось, что конкурс завершится осенью.

Помимо строительства самого мемориала инициативная группа также решила, что в ходе реализации проекта необходимо будет благоустроить прилегающую территорию, в том числе остатки разрушенного еврейского кладбища.

Примечательно, что ни у кого из членов инициативной группы на то время не было сомнений, что строительство объекта пройдет успешно: без проволочек с финансированием и других сопутствующих проблем.

Прошло еще полгода… Но до сих пор судьба Мемориального центра жертв Холокоста "Бабий Яр" не известна: не одобрена концепция, не выбраны места для строительства, не найдены средства на реализацию проекта. И это не говоря о том, что у многих экспертов вызывает обеспокоенность сам состав инициативной группы по созданию Мемориального центра. Все, что есть, – новые заявления.

Так, в начале августа в интервью "Высокому замку" гендиректор фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"" Марек Сивец (экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши и бывший депутат Европарламента) пояснил, что сбор средств на реализацию проекта не начат и остается на этапе подготовки, потому что речь идет о большой сумме.

Марек Сивец

По его словам, для реализации проекта нужно заручиться международной поддержкой, а для этого нужно провести множество переговоров. "Рассчитываем на Америку, а также на немецкое правительство, которое поддерживает такие инициативы", - подчеркнул Сивец.

При этом он добавил, что Израиль не будет принимать участие в сборе средств, так как там считают, что это должны делать те государства, которые испытывают ответственность за трагедию. "Происходит это на основе общественно-частного партнерства. Община принимает решение относительно места почитания, а уже за частные средства устанавливается мемориал", - пояснил Сивец.

В то же время член оргкомитета по строительству Мемориального центра Павел Фукс в интервью Gordonua пояснил, что место строительство объекта остается неопределенным из-за того, что некоторые организации выступили против того, чтобы места захоронения в Бабьем Яру застраивали.

Павел Фукс

Причем известно, что это не только еврейская община, которая не раз заявляла о своей обеспокоенности касательно планов проекта и до сих пор не имеет целостного представления о том, что должно быть в Бабьем Яру, где из 100 тысяч погибших две трети составляют евреи, но и экспертная группа историков-исследователей Холокоста. В марте они обратились к инициаторам проекта и заявили, что возведение Мемориального центра жертв Холокоста неприемлемо на территории Бабьего Яра или на территории бывшего Еврейского кладбища, что мемориал должен касаться всей истории трагедии, что вынесет ее на мировой, а не национальный уровень, и что Бабий Яр нельзя ассоциировать только с Холокостом – музеев должно быть два (отдельно Холокосту и отдельно Бабьему Яру).

Дело в том, что в Бабьем Яре также погибли военнопленные, три ромских лагеря, украинские националисты, моряк Днепровской флотилии, больные из психиатрической больницы, а также представители других групп. Все они не вписываются в формат Холокоста. Поэтому непонятно, что именно нужно строить. Да и в самом названии "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"" уже скрыто противоречие.

Памятник погибшим в Бабьем Яру детям

"Сейчас мы рассматриваем разные варианты (размещения, - ред.), ведем переговоры, исследования, и начнем действовать тогда, когда интересы всех сторон будут учтены именно для того, чтобы избежать конфликтов. Мы в состоянии договариваться друг с другом, особенно учитывая важность этого проекта. Первоначально мы хотели построить локальный тематический музей. Но… идея стала развиваться, постепенно переросла в масштабный международный проект мемориального комплекса", - сказал Фукс.

Другим аспектом, который смущает общественность, является то, что в инициативную группу вошли бизнесмены из Российской Федерации (Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс) и не вошли представители Украинского института национальной памяти. Главный вопрос – не станет ли это преградой на пути объективного освещения Холокоста.

Так, ранее в комментарии "Дню" глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что "проект "Бабий Яр"" важен для Украины и для украинской истории, поэтому бесспорно, реализация проектов в этой сфере должна происходить при непосредственном участии украинского государства, в частности возглавляемого им института.

Владимир Вятрович

"В свое время мы встречались с господином Сивецом и предлагали ему провести встречу с экспертной группой, которая работает при Украинском институте национальной памяти и занимается вопросами мемориализации Бабьего Яра", - сказал он.

Примечательно, что анонсированный международный конкурс на лучший проект мемориала среди архитекторов также не начался. Почему – ответа нет.

Одна радость – территорию заповедника городская власть очень быстро привела в порядок: обустроены тысячи квадратных метров новых дорожек, газонов с травяным покрытием и системами полива, освещение, скамейки и урны. А на днях работники заповедника презентовали проект Лапидария из могильных плит бывшего Еврейского кладбища.

В течение мая-августа 2017 года со дна Репьяхового яра были подняты более 70 мемориальных плит и надгробных памятников из Лукьяновского еврейского кладбища. Все объекты в качестве экспозиции выставлены вдоль "Дороги скорби", которая идет от здания на ул. Мельникова, 44, где располагалась контора бывшего кладбища, к памятному знаку "Менора". Они станут элементами будущего Лапидария.

Члены инициативной группы по созданию Мемориального центра жертв Холокоста подчеркивают, что тесно сотрудничают с городской властью и Администрацией президента. Однако в чем заключается это сотрудничество, пока не понятно.

112.ua

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