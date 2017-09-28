В США представили первую Тору, написанную женщиной

Независимая синагога Тамид, расположенная в центре Манхэттена, представила необычную версию Торы – Пятикнижие Моисеева было полностью написано женщиной-писцом.

Как сообщает MIGnews.com со ссылкой на "JPost", написала Тору уроженка Филадельфии Джули Зельцер, а на написание свитка из отдельных 304 805 письмен у нее ушло 2,5 года. Для этой работы ее выбрали как педагога, художника и общинного активиста.

"Быть женщиной-писцом – это нечто очень новое для еврейской традиции. Традиционно женщине запрещено писать Тору. Написанная ею Тора не будет считаться кошерной. Мне выпала честь стать образцом для подражания для других девушек и молодых женщин. Мне очень нравится идея быть звеном в этой цепочке истории", - говорит Зельцер..

Целью проекта является продвижение так называемого "позитивного иудаизма", в котором основное внимание уделяется тому, как иудаизм может помочь человеку улучшить свое личное благополучие.

"У нас расширенный взгляд на традиции и еврейский закон. Хотя мы уважаем старые обычаи, мы живем в другую эпоху, и наши традиции должны развиваться, чтобы оставаться актуальными для ценностей, которыми мы дорожим сегодня. И равенство между мужчинами и женщинами является лишь одной из этих современных ценностей", - говорит основатель движения раввин Даррен Левин.

Всего над Тамидом работали более 450 человек, которые оставили свой след в новой Торе, написав письма в свитке под руководством Джули Зельцер.

"Правда заключается в том, что мы поручили Джули написать наш свиток, не потому что она женщина. Мы сделали это, потому что она лучше всего отражает наше видение позитивной еврейской жизни в XXI веке", - сказала одна из лидеров синагоги Алла Либерман.