Португалия предоставила гражданство более чем 700 евреям-сефардам

Португалия предоставила гражданство 713 евреям, которые доказали, что являются потомками сефардов, изгнанных с территории Португалии в конце XV века.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Forward", португальские власти запустили программу по восстановлению гражданства для евреев, чьи предков выгнали из страны более 500 лет назад, в декабре 2014 года.

Всего подали документы 8,8 тыс. человек. Пока что было отказано в гражданстве только одному кандидату. Остальные заявки находятся на рассмотрении.

Больше всего заявок поступило из Израиля. Также много претендентов на португальское гражданство в Турции, Аргентине и Марокко.

Евреи впервые прибыли в Португалию около 2 тыс. лет назад, после того как римляне завоевали Пиренейский полуостров. К концу XV века евреи составляли до 10% от всего населения Португалии. В начале XVI века их число на этих землях резко сократилось - по эдикту 1492 года должны были либо принять христианство, либо покинуть земли Арагона и Кастилии.