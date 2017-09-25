США передали Израилю 800-летний иудейский манускрипт

США передали Национальной библиотеке Иерусалима книгу праздничных молитв, созданную в XIII веке в Каталонии. Книга на 154 страницы была написана от руки и содержит редкие иллюстрации, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Ynet".

В конце XV века иудеям приказали срочно покинуть земли Испании и Португалии, и очередные хозяева этой книги, очевидно, были в числе изгнанных. Они забрали книгу с собой, и с ними она проделала путь через Италию и Грецию в Германию.

Во время Второй мировой войны манускрипт с пергаментными страницами пропал и объявился только в 1984 году - на аукционе. Американские меценаты Людвиг и Эрика Джессельсон купили книгу и пожертвовали ее Национальной библиотеке Иерусалима.

Это единственная молитвенная книга с микрографией - орнаментами и рисунками из букв еврейского алфавита. Стихи в книге написаны выдающимися еврейскими поэтами Иегудой Галеви и Авраамом ибн Эзрой.