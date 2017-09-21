В Умани в результате взрыва пострадал 13-летний паломник-хасид

В результате взрыва неустановленного предмета в Умани Черкасской области получил ранения 13-летний гражданин Израиля, паломник-хасид, прибывший на празднование Рош Ха-Шана. Об этом сообщает "LB.ua" со ссылкой на сайт национальной полиции.

"Сегодня, 21 сентября, около 06.00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах недалеко от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей.

Подросток получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва и причастных к нему лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства.