В Умани безопасность во время празднования Рош-Га-Шана будут обеспечивать более 500 полицейских

Соблюдение порядка и безопасности граждан во время празднования Рош-Га-Шана (Нового года по иудейскому календарю) круглосуточно будут обеспечивать более 500 полицейских.

Как сообщает издание "Рідний край", по состоянию на утро 18 сентября в Умань на празднование Рош-Га-Шана прибыло более 9500 паломников-хасидов из 7 стран мира.

Соблюдение порядка и безопасности граждан в местах компактного пребывания и проживания паломников-хасидов и проведения культовых мероприятий обеспечивает сводный отряд работников полиции круглосуточно.

На настоящее время нарушений правопорядка в зоне пребывания паломников не зафиксировано.