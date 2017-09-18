В Умани безопасность во время празднования Рош-Га-Шана будут обеспечивать более 500 полицейских
18:09, 18 сентября 2017Иудаизм
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Фото: ridnyi.com.ua
Соблюдение порядка и безопасности граждан во время празднования Рош-Га-Шана (Нового года по иудейскому календарю) круглосуточно будут обеспечивать более 500 полицейских.
Как сообщает издание "Рідний край", по состоянию на утро 18 сентября в Умань на празднование Рош-Га-Шана прибыло более 9500 паломников-хасидов из 7 стран мира.
Соблюдение порядка и безопасности граждан в местах компактного пребывания и проживания паломников-хасидов и проведения культовых мероприятий обеспечивает сводный отряд работников полиции круглосуточно.
На настоящее время нарушений правопорядка в зоне пребывания паломников не зафиксировано.
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