В Днепре после реконструкции открылась историческая синагога

В Днепре прошла церемония открытия после реставрации молитвенного зала исторической синагоги, известной как «Альтершил» («Старая синагога»).

Как сообщается на сайте еврейской общины Днепра, здание конца XIX века в поздний советский период получило уникальную роспись молитвенного зала, утраченную в 90-е годы в ходе ремонта здания. Идея восстановления исторического и уникального интерьера центра сохранения еврейской жизни всего города, на протяжении большей части ХХ столетия, была высказана Александром Фридкисом при подписании «Соглашения о сотрудничестве и организации взаимоотношений» с благотворительной организацией «Добре майбутнє».

Присутствующие посмотрели небольшой фильм о том, как проходило восстановление интерьера.