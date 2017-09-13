США вернут Ираку украденное Саддамом наследие еврейской общины

Соединенные Штаты в следующем году вернут Ираку коллекцию старинных еврейских книг и других ценных артефактов иракских евреев, хотя законодатели и еврейские группы и лоббировали возможность оставить их в США, заявил официальный представитель Госдепартамента.

Как сообщает издание "Лехайм", период продления срока хранения еврейского архива в США на 4 года истекает в сентябре 2018 года, как и срок финансирования хранения и транспортировки предметов. Затем коллекция будет отправлена обратно в Ирак, заявил представитель Госдепартамента США Пабло Родригес в заявлении, поступившем в JTA 7 сентября.

Он сказал, что Госдепартамент «прекрасно осведомлен о заинтересованности в статусе» архива. «Сохранение архива за пределами Ирака возможно, – сказал он, – но это потребует нового соглашения между правительством Ирака и учреждением или правительством страны пребывания».

Архив был доставлен в Америку в 2003 году после того, как он был спасен американскими войсками. Он содержит десятки тысяч предметов, включая книги, религиозные тексты, фотографии и личные документы. По соглашению с правительством Ирака архив должен был быть возвращен, но в 2014 году посол Ирака в США заявил, что его пребывание было продлено. Он не указал, когда должен был вернуться архив.

Представители парламента от демократической и республиканской партий, а также еврейские группы лоббировали пересмотр соглашения, утверждая, что документы должны храниться в США или в других местах, где они доступны иракским евреям и их потомкам. JTA обратилась к законодателям, которые выступили с резолюциями, призывающими к пересмотру возврата архива, но они не успели ответить до публикации.

В 2003 году американские войска обнаружили архив, большая часть которого была затоплена, в подвале штаб-квартиры иракских секретных служб в Багдаде. При правлении Саддама Хусейна Ирак завладел многими артефактами, так как диктатор изгнал еврейскую общину из страны.

В США артефакты были восстановлены, оцифрованы и использовались как экспонаты под эгидой Национального архива в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Это еврейская общинная собственность. Ирак украл ее и спрятал в подвале. Теперь, когда нам удалось вернуть ее, это было бы похоже на возвращение похищенных товаров обратно вору», – сказал Стэнли Урман, исполнительный вице-президент по вопросам правосудия для евреев из арабских стран.

Раввин Эндрю Бейкер, директор по международным еврейским вопросам в Американском еврейском комитете, подчеркнул, что соглашение всегда заключалось в том, что архив будет возвращен.