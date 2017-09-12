В Германии впервые со времен Холокоста зазвучит "Скрипка Бухенвальда"

Во время своего пребывания в концлагере Бухенвальд во время Второй мировой войны в качестве политического заключенного писатель Бруно Апиц (1900-1979) играл на том, что позже стало называться «скрипкой Бухенвальда».

Инструмент, возраст которого, по оценкам, составляет не менее 150 лет, на этой неделе опять зазвучит, впервые после Холокоста, сообщает "Лехайм".

Первый концертмейстер Staatskapelle Dresden Маттиас Воллонг представит инструмент в Эрфурте в рамках «разговорного концерта», в ходе которого «будет столько же разговоров, сколько и музыки», – сказал он Deutsche Welle.

«Это захватывающий новый опыт - вдохнуть жизнь в историю с помощью звука и, прежде всего, рассказать об этой истории так же. Мы очень мало знаем о музыке в концентрационных лагерях. И этот концерт, мы надеемся, будет способствовать более подробному рассказу об этой забытой части истории», – объяснил Воллонг.

Концерт, в ходе которого музыкальные произведения, написанные в концентрационных лагерях, будут исполнены на скрипке Бруно Апица, является частью фестиваля “Ахава”, посвященного межрелигиозному и межкультурному диалогу между Израилем и Германией.