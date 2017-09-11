В США еврейка через суд добилась права ходить в фитнес-клуб в юбке

Религиозная еврейка в США добилась через суд права посещать фитнес-клуб в юбке. Теперь женщина может заниматься спортом в одежде харедим, - сообщает Проект еврейские новости со ссылкой на источник.

27-летняя Йосефа Джалаль Вуд-Айзенберг, представительница ультраортодоксальной еврейской общины Бруклина, выиграла судебную тяжбу: ей официально разрешено заниматься в тренажерном зале в юбке – традиционной одежде религиозных евреек.

Ответчиком на этом процессе выступала сеть женских фитнес-клубов Lucille Roberts, которая в 2015 году запретила Йосефе посещать одно из своих заведений, пишет издание Cleveland Jewish News.

Иск рассматривал федеральный суд Манхэттена. Судьи признали руководство фитнес-компании виновным в дискриминации по религиозному признаку и принудили его принять Вуд-Айзенберг в члены клуба и выплатить ей компенсацию, сумму которой пресса не обнародует.

Истица, которая к этому моменту перебралась из Бруклина в Филадельфию, сообщила журналистам, что в течение двух лет, прошедших после "изгнания", тренировалась дома, используя видеоролики.