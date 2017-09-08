Польским праведникам мира выделят 600 тысяч долларов

Польские праведники мира будут получать ежемесячную помощь. В этом году фонд, помогающий праведным неевреям, предоставит спасителям из Польши около 600 тыс. долларов, - сообщает Проект Еврейские новости со ссылкой на источник.

Тридцать поляков из Варшавы, которые спасали евреев во время Холокоста, были удостоены премии фонда, помогающего праведным неевреям.

Встреча с ними прошла в воскресенье в музее истории польского еврейства POLIN в Варшаве. Всем спасителям евреев на теперешний момент от почти 90 до 101 года, сообщает Еврейский фонд праведников.

На встрече присутствовали иностранные дипломаты, лидеры религиозных и общественных организаций. Все они отметили героизм тех, кого мемориал Холокоста Яд ваШем в Иерусалиме признал Праведниками народов мира.

«От имени Государства Израиль, как еврейка и просто как человек, хочу выразить наше глубокое восхищение вашим истинным героизмом, который достоин подражания, – сказала на мероприятии заместитель посла Израиля в Польше Рут Коэн-Дар. – Вы рисковали не только жизнью, но и жизнью своих семей, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся еврейским соседям. Такие люди служат моральным компасом и маяком надежды в нашем обществе».

Исполнительный вице-президент фонда Стэнли Шталь назвала спасителей евреев «героями с исключительными характерами, которые рисковали своей жизнью и часто жизнью своих семей».

Еврейский фонд праведников ежемесячно предоставляет финансовую помощь для более 400 пожилых и нуждающихся неевреев – праведников мира, проживающих в 20 странах, а также спонсирует программу обучения преподавателей истории Холокоста. В этом году фонд предоставит спасителям из Польши около 600 000 долларов.